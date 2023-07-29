Собянин назвал новейшие разработки стартапов, которые тестируют в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

В Москве приступили к тестированию инноваций для комфортной городской среды. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Умные" скамейки оснащены солнечными батареями – получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп вечером и ночью, а также USB-разъемов для зарядки гаджетов", – рассказал мэр.

Еще одной инновационной разработкой для внедрения в городе является кашпо с подогревом. Подобные емкости позволяют решить проблему гибели хвойных растений в мегаполисе, сохраняя для них тепло зимой и включая автополив летом.

В вертикальных садах тем временем воссоздали природный принцип питания растений от грунтовых вод. Это позволяет создать их в любом помещении.

Сейчас разработки тестируют в двух столичных школах в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы.

Ранее Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации IQ городов, набрав максимальные 120 баллов. На результат повлияли достижения столицы в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и на городском транспорте, инноваций для городской среды, здравоохранения и экологии.



Собянин: в Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды