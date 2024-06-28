Собянин: новый учебный корпус в Чертанове Южном откроется в сентябре

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый учебный корпус школы № 629 откроется в Чертанове Южном 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Здание в составе жилого комплекса построил и передал городу инвестор. Оно рассчитано на 620 детей", – рассказал мэр.

В новом трехэтажном здании разместились IT-полигон, робокласс, пространство для шахматного кружка, медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал, зал для проведения мероприятий и медиатека. На прилегающей территории обустроили спортивную зону с беговой дорожкой и площадкой для игры в теннис, бадминтон и баскетбол.

Комплекс построили с применением современных материалов и технологий по стандарту "Московская школа". Всего с 2011 года на юге Москвы ввели в эксплуатацию 13 школ для более чем 8 тысяч учеников.

Также образовательный комплекс построят в Филимонковском районе ТиНАО рядом с деревней Марьино. Проект планируют реализовать до 2027 года включительно. После этого там смогут получить дошкольное и общее образование более тысячи детей.

