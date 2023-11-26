Собянин назвал самые необычные станции Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые станции столичного метро имеют уникальные конструкции, нестандартный формат их строительства необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"О столице часто говорят – "город на семи холмах". Москва действительно стоит на бугристой местности, пересеченной реками. Это вызов для проектировщиков метро, которым необходимо учесть особенности ландшафта", – поделился мэр.



В качестве примера Собянин назвал самые необычные станции:

"Мичуринский проспект" Солнцевской линии – первая полуподземная станция в Москве, имеет три уровня. Одна путевая стена глухая, а часть второй – стеклянная, с панорамным видом на город;

"Ольховая" Сокольнической линии – однопролетная станция мелкого заложения. Обе путевые стены отделяют ее от автомобильной части тоннеля;

"Нижегородская" – кросс-платформенная станция, работающая одновременно на Некрасовской и Большой кольцевой линиях метро. Это единственная в РФ пятипролетная станция с четырьмя путями в одном зале.

Мэр добавил, что "Нижегородская" является частью одного из крупнейших московских вокзалов, объединившего несколько видов транспорта, в том числе метро, МЦК и МЦД.

Ранее Собянин рассказал о начале сборки улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года, отметил мэр.

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