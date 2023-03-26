Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о строящихся и уже готовых новых социальных объектах в ТиНАО.

"До конца 2023 года в ТиНАО построим еще 12 детских садов на 2 тысячи 800 мест и 14 школ на 8 тысяч 370 мест", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на территории ЖК "Переделкино Ближнее" будет введена в эксплуатацию самая большая школа на 2 100 учеников. Всего на территории жилого квартала будет несколько детских садов и три крупные школы, одна из них на 1 650 мест уже работает.

Собянин отметил, что в поселении Внуковское рядом с деревней Рассказовка уже готова школа на 2 100 учеников. Он подчеркнул, что здании есть все, чтоб нужно для экспериментов и опытов по физике, а также для изучения программирования и много другого.

Мэр рассказал, что в жилом квартале "Саларьево парк" недавно ввели в эксплуатацию шестой детский сад. В настоящее время к вводу готовят школу 1 150 мест. В этом учебном учреждении создадут инженерный и медицинский комплексы, IT-полигон и робокласс.

Ранее Собянин рассказал, что в ТиНАО построят три объекта по программе стимулирования создания рабочих мест.

По словам градоначальника, общая площадь новых объектов составит 58,6 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проекты превысит 4,5 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 1 600 рабочих мест.



Собянин: в строительство новых предприятий в Москве инвесторы вложат почти 25 млрд рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!