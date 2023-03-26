Собянин рассказал о внедрении более 100 инноваций благодаря программам и сервисам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о внедрении более 100 инноваций благодаря московским программам и сервисам.

"Технологические продукты все чаще используют в городском хозяйстве и на предприятиях, заменяя зарубежные аналоги", – отметили мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил один из таких сервисов – "Городские запросы", связывающий ведомства Москвы и технологические компании. В этом сервисе город оставляет заявки, а компании предлагают свою разработки.

Собянин рассказал, что программа пилотного тестирования инновационных решений предлагает более 200 городских площадок чтобы испытать новые продукты и технологии, которые используются в медицине, строительстве, ЖКХ и других сферах.

По его словам, более 630 миллионов рублей составляет сумма контрактов после испытаний, кроме того, 800 миллионов рублей составляет объем привлеченных стартапами инвестиций.

"Для инновационных проектов проводим технологические конкурсы. По их результатам начинающие компании могут найти своего покупателя и заключить выгодные контракты", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 2022 год технологические компании предложили более 200 инновационных решений для столичной системы здравоохранения.

Новые технологические решения представляют в сервисе "Городские запросы", уточнил Собянин. Всего за 2022 год эта платформа помогла найти больше 900 технологических решений по разным направлениям.



Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Городские запросы"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!