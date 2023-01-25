Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин поздравил учеников московских вузов с Днем российского студенчества – Татьяниным днем.

Мэр назвал период обучения прекрасной порой, когда молодые люди получают новые знания и расширяют свой кругозор, строят планы на будущее и мечтают о лучшем.

"Время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью. Поздравляю с Днем российского студенчества", – сказал Собянин.

По традиции праздник отмечают 25 января – в День святой мученицы Татианы. В 1755 году 25 января (12 января по старому стилю) по указу российской императрицы Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет.

Впоследствии дата создания вуза праздновалась как день рождения университета, а после – как День студенчества.

Кроме того, в 1791 году храм Московского университета освятили во имя святой мученицы Татианы. После этого святая стала покровительницей всех студентов и преподавателей.

В честь праздника Владимир Путин вместе со столичным мэром открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного технического центра МГУ "Воробьевы горы" (ИНТЦ).

По словам Собянина, учреждение представляет собой отличный подарок для всех студентов. Мэр назвал проект амбициозным, подчеркнув, что новое поколение обязательно внесет в него свой вклад.

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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