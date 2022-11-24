Собянин распорядился начать подготовку к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива

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Стартовала подготовка к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива в ТиНАО. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Строительство комплекса подходит к финальному этапу в поселение Вороновском.

"Для перемещения архивных фондов и их последующего хранения в новом здании будут закуплены 530 тысяч специальных палет и 4,77 миллиона коробов", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Так, архив станет одним из самых больших в России, его площадь составит почти 70 тысяч "квадратов". Там можно будет разместить до 100 миллионов единиц хранения.

В пресс-службе отметили, что вся система в архиве будет соответствовать современным требованиям. Речь идет о роботизированной линии поиска, загрузки и выгрузки, конвейерах, роботах-манипуляторах и многом другом. Также в архиве создадут искусственный микроклимат для сохранения документов.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде возведут деревообрабатывающий завод по производству паркетной доски. Земельный участок под строительство объекта был предоставлен застройщику в рамках программы поддержки инвестиционных проектов.

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