Собянин открыл платформу Остафьево МЦД-2

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Сергей Собянин открыл новый остановочный пункт Остафьево МЦД-2 "Курско-Рижский".

"Сегодня запускаем новую станцию на МЦД-2 – Остафьево. Очень важная, нужная станция для жителей. Можно пешком сюда дойти. Для других желающих попасть на эту станцию мы запустили маршрутный автобус, который будет ходить каждые 10 минут. Также здесь продолжается строительство эстакады через Варшавское шоссе", – отметил мэр.

Он добавил, что остановочный пункт построен по новым стандартам. "По большому счету, это новый вокзал на территории ТиНАО, который разгрузит и Щербинку", – отметил Собянин.

Мэр также уточнил, что в 2020 году предстоит закончить реконструкцию семи остановочных пунктов МЦД и запустить пять новых. "Работа в плановом режиме идет. Кроме того, нам необходимо в ускоренном режиме обновить подвижной состав МЦД-1 и МЦД-2. Будут ходить полностью новые составы", – пояснил мэр.

По его словам, наземное метро МЦД уже успело завоевать популярность у москвичей и жителей Подмосковья, хотя работает всего два месяца. Число пассажиров на двух первых диаметрах выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом, когда по этим направлениям ходили обычные электрички.

Остановочный пункт Остафьево расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 в поселении Рязановском Новомосковского административного округа Москвы. Рядом со станцией находятся поселок Знамя Октября и город Щербинка.

Строить станцию начали в сентябре 2018 года, а завершили в декабре 2019 года. Проектировщик – институт "Мосжелдорпроект", подрядчики – СМТ-3 и ССК-19.

На первом этапе были возведены платформа и пассажирский конкорс с выходом на улицу Заводскую. На верхнем уровне конкорса расположены кассы и автоматы для продажи билетов. Предусмотрены лифты и эскалаторы.

Платформа оборудована навесом, лавочками, освещением и навигационными стелами. В 2020 году планируется завершить второй этап строительства. У станции появятся вторая платформа и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути.

Для проезда к станции пассажиры смогут воспользоваться автобусным маршрутом № 525 с пиковым интервалом 10 минут. В будущем будут скорректированы еще 6 автобусных маршрутов. У станции организуют перехватывающую парковку на 100 мест и пешеходные дорожки.

Открытие станции позволит сократить время в пути и расходы на проезд местным жителям. Также разгрузятся станция Щербинка и прилегающие участки Симферопольского и Варшавского шоссе.

Новым остановочным пунктом будет пользоваться около 3,1 тысячи пассажиров в сутки. Со временем это число вырастет до 37 тысяч в сутки. В перспективе на базе остановочного пункта Остафьево создадут ТПУ.

В 2021 году планируется завершить строительство участка дороги со стороны Варшавского шоссе – соединение Южной улицы и Залинейного переулка. Там появятся остановка общественного транспорта, перехватывающая парковка и пешеходный переход к платформе.

В 2022 году планируется завершить строительство магистрали Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, связывающей Варшавское и Калужское шоссе, а также технической части ТПУ "Остафьево".

Протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" составляет 80 километров. На линии располагаются 34 остановочных пункта. Ориентировочное время в пути – 120 минут. С 11 остановочных пунктов можно сделать пересадки на станции метро и МЦК.

К 2024 году число остановок вырастет до 38, а количество пересадок – до 15. На первом этапе эксплуатации диаметр обслуживают одиннадцать 11-вагонных поездов "Иволга" и два 10-вагонных поезда "Ласточка" в смешанном движении с пригородными электричками. Интервалы движения составляют 6-7 минут в часы пик.