Собянин выразил соболезнования в связи со смертью председателя МФП Антонцева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин отправил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким председателя Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаила Антонцева в связи с его смертью. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник заявил, что Антонцев был талантливым руководителем, который посвятил себя служению Москве и москвичам.

"Будучи депутатом Мосгордумы, а затем лидером столичных профсоюзов, Михаил Иванович многое сделал для формирования и развития лучшей в стране системы социальной поддержки населения, для защиты прав и интересов человека труда", – поделился Собянин.

Мэр отметил высокие профессиональные качества Антонцева, его любовь к людям и готовность прийти на помощь.

Михаил Антонцев ушел из жизни 21 августа в возрасте 68 лет, передает сайт МФП. В Московской федерации профсоюзов заявили, что на протяжении всей жизни их председатель работал на благо людей. В МФП также обратили внимание, что при его участии в городе произошло множество изменений в социальной области. За всю свою карьеру Антонцев был много раз отмечен правительственными наградами.

"Михаил Иванович пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег и партнеров, умело объединяя председателей членских профсоюзных организаций и хозяйственных руководителей для достижения поставленных задач", – говорится в сообщении.

Те, кто работал с ним, отметили, что Антонцев всегда помогал нуждающимся, поддерживал не только словом, но и делом, а также щедро делился жизненным опытом. В МФП также выразили соболезнования родным и близким деятеля.

Антонцев родился 29 мая 1955 года в городе Люберцы. Он учился в Московском институте электронного машиностроения и Российской академии государственной службы при президенте РФ. Он является кандидатом экономических наук, участвовал в разработке законов столицы о социальном партнерстве, о труде и занятости, об охране труда и квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью и молодежи. Кроме того, мужчина четыре раза становился депутатом Московской городской думы.