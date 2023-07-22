Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников торговли. Соответствующий пост был размещен в его телеграм-канале.



"В нашем городе больше 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тысячи ресторанов и кафе. В этой очень важной сфере трудятся около 2 миллионов человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие, для кого профессия – большая часть их жизни", – подчеркнул градоначальник.



В пример мэр привел продавца Николая Булаха, который работает на одном месте уже 48 лет. Другой работник это сферы, заместитель заведующего секцией универмага Элла Шабаева предана своему делу 35 лет.

По словам Собянина, в последние годы выросли онлайн-продажи. Сотрудники смогли перестроиться под новые реалии и организовать работу на высшем уровне. Он отметил, что качественная работа влияет на комфорт Москвы, на сегодняшний день почти 99% жителей столицы могут приобрести все необходимое для дома.



"Поздравляю с праздником! Успеха и больше поводов для улыбок, которые создают хорошее настроение миллионам москвичей, ежедневно совершающих покупки", – заключил Собянин.

Ранее Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием. Он отметил, что там хранится больше полумиллиона фотографий и 153 тысячи исторических документов о главной выставке России. Среди них можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили на территории парка в разные годы, добавил мэр.

За последние 10 лет число торговых точек в Москве увеличилось почти втрое – Собянин