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09:22

Генеральную уборку города ведут тысячи работников столичного ЖКХ – Собянин

мэр Москвы город благоустройство ЖКХ

Фото: sobyanin.ru

Генеральную уборку столицы в рамках месячника благоустройства ведут тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства города, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Традиционный весенний месячник благоустройства в самом разгаре. Генеральную уборку города ведут тысячи работников столичного ЖКХ", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что майские праздники Москва встретит, как всегда, чистой, опрятной и уютной.

Месячник по благоустройству стартовал в городе 1 апреля. Запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода. В планах комплекса работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог.

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