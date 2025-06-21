Собянин подвел первые итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Сергей Собянин подвел первые результаты 25-й акции "Дни исторического и культурного наследия". В этот раз она проходит в течение всего года, и за первые два месяца акции уже было организовано свыше 1000 мероприятий, которые посетили порядка 20 тысяч человек.

Глава города уточнил, что в рамках акции прошли 1000 экскурсий на объектах культурного наследия, 80 тематических маршрутов к 80-летию Победы, 50 детских и 35 инклюзивных мероприятий, а также проект "Выходной с наследием" в Миусском трамвайном депо.

"Сегодня Дни наследия – это 300 исторических зданий, свыше 100 из них отреставрированы. Впервые после обновления можно увидеть усадьбу Бобринских на Малой Никитской улице и Прозоровских-Бекетовых на Перекопской улице", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Кроме того, по словам градоначальника, для участников проекта также открыты Дом Наркомфина на Новинском бульваре, гостиница "Пекин" на Большой Садовой, дом Трубецкой-Бове в Петровском переулке и другое объекты. Помимо этого, уже прошли экскурсии в посольствах иностранных стран.



Также в третье воскресенье апреля и третью субботу мая столичные музеи традиционно провели бесплатную культурную программу, посещаемость которой в 2025 году увеличилась почти на 130% по сравнению с 2024 годом.



"Мероприятия в рамках Дней исторического и культурного наследия продолжаются в рамках проекта "Лето в Москве". Для участников подготовлена отдельная насыщенная программа: интерьеры памятников архитектуры, фитнес-экскурсии, мастер-классы и квесты", – заключил мэр.

Ранее Собянин подвел итоги первой недели "Лета в Москве". Она охватила свыше 6,3 миллиона посетителей и более 5 тысяч мероприятий.

Важной частью программы стала благотворительность: на площадках работали "домики добра", где горожане приносили подарки для участников СВО, детей и животных. За неделю передали более тысячи подарков.