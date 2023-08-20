Собянин рассказал о полезных городских услугах на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

ВДНХ постоянно развивается. Там можно не только отдохнуть, но и оформить документы во Дворце госуслуг, получить современное образование и пройти диспансеризацию в павильоне "Здоровая Москва". Об этом Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, ВДНХ является одной из главных достопримечательностей Москвы. Он напомнил, что на площади 325 гектаров расположены 49 объектов культурного наследия. Среди них фонтаны, аллеи, сады и исторические павильоны.

Как уточнили на портале мэра и правительства Москвы, выставка знакомит своих гостей со сферами жизни столицы и предлагает воспользоваться всеми ее возможностями.

Оформить документы

Так, чтобы получить справки и необходимые документы, гости ВДНХ могут обратиться в Дворец госуслуг, который открыли в павильоне № 71 "Атомная энергия" в 2018 году. Он является одним из офисов "Мои документы", где предоставляют расширенный список услуг.

В сообщении отметили, что там проходят торжественные церемонии вручения первого паспорта, можно оформить документы на крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Помимо этого, во Дворце открыт музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Экспозицию посвятили эволюции письменных принадлежностей и развитию делопроизводства в России. Гости смогут узнать, что делали и как выглядели чиновники прошлого, примерить на себя их образы.

Уточняется, что отдельного внимания заслуживает белоснежное здание Дворца госуслуг. Его построили в 1954 году в стиле сталинский ампир, это памятник архитектуры федерального значения.

На фасаде расположен шестиколонный портик с фреской на внутренней стене лоджии. Декоративные ротонды находятся по краям фасада, над ними возвышаются скульптуры трактористов и колхозниц, а карнизы украшает лепнина в виде лавровых венков с подсолнухами. Здание открыто каждый день с 10:00 до 22:00.

Позаботиться о здоровье

Добавляется, что проверить здоровье можно в павильоне "Здоровая Москва" рядом с шахматным клубом. Он принимает посетителей с 08:00 до 20:00 ежедневно.

В нем все совершеннолетние москвичи могут без предварительной записи и бесплатно сделать электрокардиограмму, определить уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить артериальное давление, пройти ультразвуковое исследование при соответствующих показаниях, рассчитать индекс массы тела, получить консультации специалистов.

Подчеркивается, что программа обследования подбирается в зависимости от пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других факторов. Обследование занимает в среднем не более часа. Для его прохождения нужно иметь при себе паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования.

Также перед обследованием нужно заполнить специальную анкету, рассказав в ней о вредных привычках, образе жизни, имеющихся заболеваниях, в том числе у кровных родственников. Это можно сделать как в павильоне, так и заранее в своей электронной медицинской карте (в разделе "Моя диспансеризация в парке" на mos.ru или в разделе "Диспансеризация" в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО").

Отмечается, что павильоны "Здоровая Москва" подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе. При помощи этого результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей автоматически отображается в электронной медицинской карте.

Если у пациента выявят какие-дибо отклонения в состоянии здоровья, необходимые обследования проведут в павильоне. Также специалисты могут выдать направление в городскую поликлинику или на консультации специалистов других медорганизаций. Москвичи, которые переболели COVID-19, могут пройти в павильоне дополнительные исследования.



Расписаться и отпраздновать свадьбу

Дворец бракосочетания открыли на ВДНХ в феврале 2014 года в павильоне № 421 на Архитектурной аллее, уточнили на сайте. Это здание, стилизованное под старинный особняк, которое построили в 1939-м году. Внутри расположены девять помещений: специальная зона для гостей, комната отдыха, торжественный зал на 100 человек, три террасы и другие.

Церемонии бракосочетания и другие памятные мероприятия здесь проходят со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Также в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" для бракосочетания можно выбрать центры "Москвариум" или "Космонавтика и авиация". Подать заявление на бракосочетание на площадках для проведения выездной церемонии можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ или онлайн на портале мэра.

Помимо этого, на ВДНХ проводят церемонии для православных верующих. Они могут обвенчаться в храме-часовне Святого Василия Великого, который находится рядом с сирингарием, ежедневно с 10:00 до 17:00. Также на территории ВДНХ проходят памятные мфотосессии для молодоженов, для которых подготовлен специальный маршрут.

Познакомиться с новыми технологиями

Для желающих познакомиться с передовыми технологиями Москвы подготовили павильон "Умный город" (строение 461). Он открылся в 2016 году, его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

На сайте напомнили, что там работает мультимедийная выставка, в которой собраны экспонаты, посвященные различным технологиям, которые используют в здравоохранении, благоустройстве, образовании и других сферах городской жизни. Также в павильоне открыта лаборатория для тестирования сервисов с применением сетей пятого поколения. Павильон открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной записи.

Получить образование

Всех, кто хочет обучиться современным востребованным профессиям, ждут в образовательном комплексе "Техноград". Там разработали более тысячи различных мастер-классов и образовательных программ для обучения более чем 40 востребованным специальностям. Он работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Раскрыть секреты управления мегаполисом

На портале сообщили, что в Музее городского хозяйства Москвы можно узнать о том, как управляют инфраструктурой столицы. Это одно из самых популярных мест у посетителей ВДНХ.

Отмечается, что музей состоит из трех залов, среди которых "Управление", "Квартира" и "Город". Он работает каждый день, кроме понедельника с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Увидеть Москву как на ладони

В павильоне "Макет Москвы" можно полюбоваться уменьшенной копией столицы. Он находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Его площадь – 429 квадратных метров.

В павильоне установлены широкоформатный экран, восьмиканальная звуковая система и полноцветная система освещения. Последняя помогает воссоздать естественное освещение города с возможностью имитации движения солнца и облаков. Павильон открыт ежедневно, кроме понедельника с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Узнать все о городском транспорте

Площадка Музея транспорта Москвы открылась в мае 2021 года в павильоне № 26 "Транспорт СССР". Сейчас в музее открыта экспозиция "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которая посвящена транспортной инфраструктуры столицы.

Музей транспорта Москвы на ВДНХ ждет гостей каждый день, кроме понедельника. Он открыт с 11:00 до 21:00, вход по билетам.

Ранее москвичам рассказали, что мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут на ВДНХ 22 августа в нескольких павильонах выставки. Так, на бесплатной экскурсии в музее славянской письменности "Слово" 22 августа в 19:00 расскажут об официальном авторе триколора.

Помимо этого, выступления известных белорусских музыкантов состоялись 20 августа на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь на ВДНХ.

Новости часа: фестиваль цветов пройдет на ВДНХ с 24 по 27 августа





