10:11Город
Москвичей пригласили осмотреть самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Выступления известных белорусских музыкантов состоятся 20 августа на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь на ВДНХ. Посетителей также пригласили осмотреть карьерный самосвал БелАЗ-7558, передает портал мэра и правительства Москвы.
Выступления артистов Белоруссии пройдут с 12:00 до 20:00, вход свободный. 20 августа между фонтаном "Дружба народов" и павильоном № 1 "Центральный" выступят ведущие белорусские коллективы и исполнители.
Так, на ВДНХ свое творчество представят балалаечник Александр Воронище, заслуженные артисты Республики Беларусь Руслан Алехно, Александр Солодуха, арт-группа "Беларусы", заслуженная артистка страны Виктория Алешко и фолк-шоу "Забабоны".
Вместе с этим гостей выставки пригласили подняться на палубу карьерного самосвала БелАЗ-7558. Там также можно сделать снимки в фотозоне "Качели" и купить сувениры с фирменной символикой. Кроме того, посетители смогут отправить открытку с изображением самосвала в любую точку мира.
А зона BelAZ-VR пригласила с помощью технологий виртуальной реальности познакомиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса – самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ-75710, чья грузоподъемность составляет 450 тонн.
Также на ВДНХ 22 августа состоятся мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Для участия следует зарегистрироваться или купить билет, большинство событий будут бесплатными.
На концерте в честь Дня флага в "Лужниках" выступят известные исполнители