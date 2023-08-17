Москвичей пригласили осмотреть самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Выступления известных белорусских музыкантов состоятся 20 августа на площади Дружбы Народов и за павильоном № 18 выставочно-торгового центра Республики Беларусь на ВДНХ. Посетителей также пригласили осмотреть карьерный самосвал БелАЗ-7558, передает портал мэра и правительства Москвы.

Выступления артистов Белоруссии пройдут с 12:00 до 20:00, вход свободный. 20 августа между фонтаном "Дружба народов" и павильоном № 1 "Центральный" выступят ведущие белорусские коллективы и исполнители.

Так, на ВДНХ свое творчество представят балалаечник Александр Воронище, заслуженные артисты Республики Беларусь Руслан Алехно, Александр Солодуха, арт-группа "Беларусы", заслуженная артистка страны Виктория Алешко и фолк-шоу "Забабоны".

Вместе с этим гостей выставки пригласили подняться на палубу карьерного самосвала БелАЗ-7558. Там также можно сделать снимки в фотозоне "Качели" и купить сувениры с фирменной символикой. Кроме того, посетители смогут отправить открытку с изображением самосвала в любую точку мира.

А зона BelAZ-VR пригласила с помощью технологий виртуальной реальности познакомиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса – самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ-75710, чья грузоподъемность составляет 450 тонн.

Также на ВДНХ 22 августа состоятся мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. Для участия следует зарегистрироваться или купить билет, большинство событий будут бесплатными.

На концерте в честь Дня флага в "Лужниках" выступят известные исполнители