Собянин: с начала года в Москве построили девять производственных площадок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Девять новых промышленных площадок возвели в Москве с начала года. Пять из них построили на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"На зеленоградской площадке "МИЭТ" ввели в эксплуатацию первый корпус Инновационного центра электроники", – отметил он.

В "Алабушево" построили комплекс по производству плат для электроники и два завода по изготовлению лекарств. В "Руднево" сдали промышленный комплекс с конструкторским бюро, в котором будут производить беспилотники.



"Еще два предприятия заработают в Печатниках: новое производство мебели и завод теплообменного и холодильного оборудования после реконструкции", – уточнил мэр.

По его словам, в ТиНАО откроется экспериментальный завод компании по производству готовых модулей квартир.



Общая площадь всех объектов составляет почти 100,5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что столичный завод "Армикон" за семь месяцев 2023 года увеличил выпуск арматурных изделий и металлоконструкций на 23%. За это время на предприятии выпустили свыше 22 тысяч тонн продукции.

До этого серийное производство электрических конденсаторов запустили в индустриальном парке "Руднево". Сейчас предприятие выпускает силовые конденсаторы и установки компенсации реактивной мощности. В планах – начать производство конденсаторов для электромобилей.

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов