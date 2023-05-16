Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что первые 46 компаний в 2023 году получат гранты на покупку и лизинг оборудования, а также на развитие своих проектов в размере более 150 миллионов рублей.

"Среди них – производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и в других отраслях", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Например, к этим компаниям относят "ИТ компания Д-Системс" по автоматизации работы электрических сетей в городах и на транспорте, на производственных и промышленных объектах, компания "АВЕА Технолоджи", которая производит приспособления для установки и закрепления деталей внутри металлообрабатывающих станков, компания "КОМПРЕССОРТЕХ", изготавливающая компоненты для компрессорной техники, применяемой на производствах нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.

Собянин подчеркнул, что в рамках программы поддержки предприниматели могут восполнить затраты на покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредитам. Так, можно возместить половину от расходов на отечественное оборудование или 35% стоимости иностранного производителя на сумму до 30 миллионов рублей.



Градоначальник заявил, что в 2022 году средства были переданы 447 производствам на сумму 1,4 миллиарда рублей.



Подать заявку на получение грантов можно на сайте до 19 мая.

Ранее Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности. Теперь у малых и средних предприятий появилась возможность компенсировать часть затрат на лизинг оборудования.

По словам градоначальника, программа начала работать с марта 2022 года. В рамках ее деятельности предприятиям предлагается поддержка на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности.

