Единый центр поддержки участников СВО заключил соглашение с центром "Орто-Спорт" – Собянин

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Единый центр поддержки участников спецоперации и спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, основная цель данного соглашения заключается в налаживании процесса адаптации и реабилитации участников СВО из Москвы. Партнерство будет включать в себя продвижение адаптивной физкультуры и спорта при учете особенностей здоровья, а также возможность протезирования участников спецоперации.

"Все это поможет ребятам, которые приезжают с ранениями из зоны СВО и нуждаются в поддержке, вернуться к полноценной мирной жизни", – заключил Собянин.

Ранее столичный мэр рассказал об открытии лечебного госпиталя на базе клинического центра "Вороновское" для пациентов с присоединенных территорий. Градоначальник поделился, что деятельность медучреждения должна разгрузить больницы в новых регионах.

Собянин также отметил, что Единый центр поддержки участников СВО и их семей отработал уже 3,5 тысячи обращений за первые недели после открытия. Мэр рассказал, что сотрудники рассматривают заявки индивидуально и многие выполняют в день их подачи.

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

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