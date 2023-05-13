Собянин: почти 350 стартапов помогают московским учащимся в освоении новых знаний

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве работают 349 стартапов и 83 технологические компании, разработки которых задействуют ученики для освоения новых знаний. Свыше 100 из них являются участниками проектов Агентства инноваций столицы, помогающее пройти путь от идеи до внедрения, поделился Сергей Собянин.

Мэр рассказал о самых интересных проектах. Например, "Робоход" – конструктор для создания роботов. Ученики делают собственные изобретения и презентуют их на фестивалях, шоу и учебных программах. Сейчас "Робоход" внедрили в Московский продюсерский центр для занятий робототехникой с детьми и подростками.



"Аватар" – цифровой наставник, помогающий усваивать определенные навыки. Его алгоритмы "считывают" на основе мимики человека и других критериев успешность пройденного урока и в случае затруднений упрощают подачу материала. Сейчас "Аватар" тестируют в галерее "Ходынка", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, отметил мэр, существует еще множество инновационных проектов:

XR-Clinic – проект для обучения медицинских специалистов и студентов;

VR Concept – платформа виртуальной реальности, благодаря которой учителя организовывают интерактивные занятия;

"ТИОН" – система управления микроклиматом, поддерживающая баланс кислорода и углекислого газа.

Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —