Собянин поздравил с днем рождения Ирину Апексимову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения директора Московского театра на Таганке Ирину Апексимову.

Мэр города отметил, что благодаря своим организаторским качествам Апексимова делает так, чтобы театр на Таганке развивался и приносил публике новые постановки.

"Обладая высоким художественным мастерством и неповторимым творческим почерком, Вы завоевали популярность и искреннюю зрительскую любовь", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Ирина Апексимова родилась в 1966 году в Волгограде. Училась в Школе-студии МХАТ, работала в МХАТ имени Чехова. Снималась в фильмах "Лимита", "День рождения Буржуя", "Клетка", "Генеральская внучка" и других. С 2012 до 2015 года занимала должность директора театра Романа Виктюка. С марта 2015 года руководит театром на Таганке.

