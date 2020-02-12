Москвичи сдали в переработку рекордное число новогодних елей

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Сергей Собянин объявил, что в 2020 году жители столицы сдали на переработку по программе "Елочный круговорот" более 46 тысяч деревьев. Об этом сообщается на персональном сайте градоначальника.

"Этот год уже стал рекордным. В 416 пунктов приема москвичи принесли свыше 46 тысяч елей. Лидером в этом важном деле является Южный округ, жители которого позаботились о грамотной утилизации 11 тысяч 233 лесных красавиц", – рассказал Собянин.

Мэр также отметил, что в топ-3 по количеству сданных на переработку елей вошли Северо-Западный и Юго-Западный административные округа – 5 800 и 5 762 дерева соответственно.

Акция по утилизации новогодних деревьев "Елочный круговорот" впервые прошла в 2016 году. В специальные пункты приема можно передать елки, сосны и пихты. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую затем применяют в Московском зоопарке и для мощения дорожек в зеленых зонах.

В нынешнем году экологическая программа продлится до 29 февраля. Узнать, какой из пунктов сбора находится ближе всего к дому, можно на официальном сайте Мосприроды.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы ранее объявили, что 14 февраля молодоженам подарят сувениры, сделанные из ствола кремлевской ели. Самое крупное праздничное дерево столицы ранее увезли на переработку. Акция будет действовать только во Дворце бракосочетания № 1.

