Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между "Автозаводской" и "Орехово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро.

Мэр провел технический пуск участка между станциями, на котором завершились работы по строительству новых тоннелей длиной 270 метров. Их строили на перегоне "Царицыно-Кантемировская".

"Часть Замоскворецкой линии была закрыта на реконструкцию в связи с тем, что она находилась в аварийном состоянии, двигаться по ней уже было невозможно. Потому что в свое время, когда ее строили в восьмидесятых годах, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом", – рассказал Собянин журналистам.

Он добавил, что власти долго сомневались, нужно ли закрывать участок линии на реконструкцию, поскольку это одна из самых популярных и загруженных веток метро. Тем не менее, такое решение в ноябре 2022 года все же приняли

По словам Собянина, в плановом порядке для реконструкции требовалось около 1,5 лет, а построили новый участок ударным трудом за 6 месяцев. Круглосуточно здесь работали около трех тысяч человек.

"Действительно, это такой подвиг, который совершили и строители, и Московский метрополитен, который параллельно ремонтировал пути и другие станции. Сегодня мы совершаем технический пуск. Ну, а завтра более 600 тысяч пассажиров смогут снова поехать привычным маршрутом на метро. Так что я поздравляю жителей, поздравляю москвичей, и слова огромной благодарности строителям и московскому метрополитену", – заключил Собянин.

Участок зеленой линии метро Москвы "Автозаводская" – "Орехово" временно закрыли 12 ноября прошлого года в связи со строительством тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицына" до "Кантемировской". Необходимость работ объясняется "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".

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