Собянин рассказал о столичном автобусном парке

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый автобусный маршрут открылся в Москве 8 августа 1924 года, об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной странице во "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что в настоящее время пассажиров столицы обслуживают около 9700 автобусов. Они курсируют на 965 маршрутах.

Московский автобусный парк является одним из самых молодых в Европе. В нем полностью обновлены все автобусы.

С 2013 года закупаемые машины имеют двигатели экологического класса Евро-5, а также розетки, систему климат-контроля и удобный низкий пол.

Сергей Собянин отмечает, что автобусы становятся все более популярными благодаря комфорту и скорости. Ежедневно они перевозят порядка 5 миллионов пассажиров в день.

Ранее стало известно, что в парк Мосгортранса поставят 885 новых автобусов. С начала 2020 года таких уже поставлено 444.