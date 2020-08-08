Собянин рассказал о столичном автобусном парке

14:43
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый автобусный маршрут открылся в Москве 8 августа 1924 года, об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной странице во "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что в настоящее время пассажиров столицы обслуживают около 9700 автобусов. Они курсируют на 965 маршрутах.
Московский автобусный парк является одним из самых молодых в Европе. В нем полностью обновлены все автобусы.
С 2013 года закупаемые машины имеют двигатели экологического класса Евро-5, а также розетки, систему климат-контроля и удобный низкий пол.
Сергей Собянин отмечает, что автобусы становятся все более популярными благодаря комфорту и скорости. Ежедневно они перевозят порядка 5 миллионов пассажиров в день.
Ранее стало известно, что в парк Мосгортранса поставят 885 новых автобусов. С начала 2020 года таких уже поставлено 444.
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