Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка "Руднево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва задействует самые лучшие технологии в мире при строительстве индустриального парка "Руднево". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"Элементы зданий – к примеру, блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты – производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор. Это сокращает время постройки корпусов на 35–50%", – написал градоначальник.

По словам мэра, не так давно здесь возвели здание конструкторского бюро с опытно-производственным цехом.

Собянин добавил, что парк "Руднево" будет шестой территорией особой экономической зоны "Технополис Москва". Он поделился, что с момента утверждения проекта специалисты подготовили 16 корпусов и конструкторское бюро. В общей сложности площадь данных объектов составляет 120 тысяч квадратных метров.

Между тем заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по итогам 2022 года в городе ввели в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров производственных объектов. На данных заводах будет реализовано более трех тысяч рабочих мест.

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