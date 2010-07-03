В Москве увеличились продажи товаров российских производителей – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние годы в столице увеличились продажи товаров российских производителей. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе посещения вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым центральной площадки фестиваля "Золотая осень" на Красной площади.

Мэр столицы отметил большое количество коммерческих партнеров, которые принимают участие в фестивале.

"В Москве активно развивается торговая инфраструктура. За последние годы количество магазинов увеличилось на 80 процентов, появились достаточно цивилизованные рынки, посвященные сельскому хозяйству, фермерской продукции, некоторые из них становятся круглогодичными, основательными", – сообщил Собянин.

По его словам, импорт продовольствия в столице на 30 процентов снизился. Альтернатива – продукция из российских регионов. Мэр подчеркнул, что работа с министерством сельского хозяйства РФ, с подрядчиками и сельхозпроизводителями помогает наполнить рынок столицы качественными товарами по оптимальной цене.

Глава города также напомнил, что в 2019 году "Золотая осень" первый раз проходит на Красной площади. Там работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. Можно увидеть "сад лопат", "русское поле", "пастбище" с деревянными скульптурами животных, "удивительную мельницу", украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм".

В центре столицы развернулся большой экомаркет, продукцию на который представили производители из 43 регионов России. На площадке работают 56 торговых шале.

Фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве 4 октября. На площадках мероприятия можно будет приобрести фермерские продукты и попробовать сезонные блюда. Главная тема 2019 года – "Инновации в сельском хозяйстве". Участники из регионов России привезли на фестиваль в столицу свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций.

Фестиваль "Золотая осень" продлится в Москве до 13 октября.

