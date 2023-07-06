Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" за десять лет помогла спасти 22 столичных памятника архитектуры. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Реставрация исторических зданий – дело сложное и затратное. Инвестиции в эту сферу – удел энтузиастов, по-настоящему влюбленных в старину. Но и им часто требуется серьезная поддержка", – написал мэр.

Программу учредили в столице в 2012 году. Согласно ее правилам, инвесторы могут арендовать памятник архитектуры на 49 лет, а после его реставрации плата за аренду будет снижена до одного рубля в год. При этом объект нужно отреставрировать в течение пяти лет.

Благодаря программе в столице привели в порядок жилой дом купца Николая Баулина XIX века, Чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, городскую усадьбу Андрея Сытина, особняк Московской межевой канцелярии. Сейчас в зданиях располагаются офисные помещения, магазин, частная клиника, гостиница и другие объекты.

В настоящее время в городе реставрируют 11 аварийных объектов культурного наследия. В их числе есть водонапорная башня в Павелецком проезде, жилой дом начала XIX века в Казарменном переулке, проездные ворота Хорошевского конного завода и ряд других.

Собянин пояснил, что программа имеет преимущества как для города, так и для инвесторов.

"Мы спасаем уникальные особняки от неминуемого разрушения. А инвесторы получают для ведения бизнеса здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату", – заключил мэр.

Ранее в Москве начали реставрацию колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Специалистам предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать разрушенные декоративные элементы, купола и кресты. В ходе работ также будут установлены системы молниезащиты и заземления.



"Актуальный репортаж": здание Центрального телеграфа в столице подготовили к реставрации