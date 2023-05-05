Собянин сообщил о начале реставрации павильона "Советская печать" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты приступили к реставрации павильона № 67 "Советская печать" на ВДНХ. Объект является одним из трех зданий на выставке, который украшен деревянными скульптурами, рассказал Сергей Собянин.



"Павильон построен в 1954 году для экспозиции Карело-Финской ССР. Здание украсили природными материалами из Карелии. Колонны портика облицевали красным гранитом, в отделке интерьеров использована карельская береза", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, самые ценные элементы здания – это резные входные двери и фронтон с деревянными круглыми фигурами рабочих и барельефом со сценами хозяйственной работы тружеников села. После 1957 года там несколько раз реконструировали экспозиции. В связи с чем, отметил мэр, изначальный декор интерьеров был утрачен.

После мероприятий здесь хотят организовать универсальное выставочное пространство. Кроме того, специалисты займутся кровлей и фасадами. Они уделят особое внимание деревянному декору.

Ранее Собянин рассказал, что специалисты обновят здания двух столичных поликлиник, построенных в начале ХХ века. Они относятся к объектам культурного наследия.

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