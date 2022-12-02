Собянин посетил школу в Луганске

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил, что он посетил 1-й корпус учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Берегового в Луганске. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты за летний период полностью перестроили данный комплекс. Работники устранили руины после бомбежки, а территорию вокруг учебного заведения благоустроили.

"Как и обещал детям, занятия после многолетнего перерыва возобновились", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что он побывал на линии обороны в зоне спецоперации. Собянин уточнил, что ему удалось поговорить со строителями и солдатами. Он также встретил солдат, которые были мобилизованы прямо из столицы.

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