Собянин рассказал, какие знаменитые гости приняли участие в "Уроке с чемпионом"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проекту "Урок с чемпионом" исполнилось уже 6 лет, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Благодаря ему школьники встречаются с титулованными спортсменами. Для ребят они проводят мастер-классы, рассказывают об особенностях своих спортивных дисциплин и профессиональном пути", – уточнил градоначальник.

За все время в "Уроке с чемпионом" приняли участие свыше 11 500 школьников и больше 40 знаменитостей, включая олимпийских чемпионов Дениса Кривошлыкова, Ирину Сумникову, Татьяну Лебедеву и многих других.

Такие встречи, по словам мэра Москвы, позволяют расширить кругозор для молодых спортсменов, а также мотивируют детей и дальше заниматься спортом. Для организации "Урока с чемпионом", добавил он, школа должна подать свою заявку на странице проекта.

Между тем столичные власти не только поддерживают детский спорт, но и организовывают строительство новых сооружений. Так, в Мнёвниковской пойме строится Международная академия хоккея Александра Овечкина. В ее главном здании появятся тренировочные площадки и две ледовые арены, а одна из последних поместит в себя зрительный зал на 1 500 мест.

