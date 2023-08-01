Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько беспилотников попытались атаковать столицу и были сбиты средствами ПВО, один из них врезался в башню в "Москва-Сити". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа", – написал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы. По его словам, в результате атаки было нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Как уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул на территории комплекса "Москва-Сити",

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя в глазах мирового сообщества как террористическую ячейку.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников