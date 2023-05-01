Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда.

"Первомай – символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни", – написал мэр в своем телеграм-канале.

В своем поздравлении градоначальник подчеркнул, что в столице продолжается создание новых высокотехнологичных производств. Кроме того, обновляется транспортная инфраструктура, возводятся современные социальные объекты.

Собянин заметил, что динамичное развитие Москвы возможно благодаря результату плодотворного труда, таланта и энергии миллионов граждан.



"От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов. С праздником, дорогие друзья!" – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что Главархив представил показал уникальные снимки празднований в Москве на 1 Мая и День победы в прошлом столетии.

Мэр написал, что Первомай изначально задумывался как нерабочий день. 9 Мая стал выходным только к середине 1960-х. В свою очередь, москвичи всегда любили 1 Мая.



Главархив опубликовал уникальные фотографии празднований 1 и 9 мая