Врач рассказала о влиянии вакцинации и перенесенного COVID-19 на ЭКО

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У перенесших коронавирус снижается возможность забеременеть, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина, сообщает газета "Известия".
Она отметила, что были проанализированы данные пациенток до COVID-19 и после.
"Мы <...> увидели, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста. Сейчас мы анализируем состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания", – сказала она.
Долгушина также назвала беспочвенными опасения некоторых специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему и спровоцировать отторжение плода.
По ее словам, вынашивать ребенка стоит через две или три недели после второго компонента вакцины, поскольку, отметила Долгушина, успеет сформироваться полноценный иммунитет против COVID-19.
"Поэтому совершенно необоснованно откладывать вакцинацию, мотивируя это тем, что она как-то повлияет на иммунологическую толерантность к беременности и снизит вероятность имплантации. Это домыслы, лишенные научного подтверждения", – сказала она.
Делать прививку от коронавируса стоит после 22 недель беременности, об этом главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин заявляла ранее. Она подчеркивала, что COVID-19 несет тяжелые последствия для беременных, в частности приводит к увеличению риска акушерских осложнений и смертности матерей.
Голикова заявила, что вакцинация во время беременности может защитить от COVID-19
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