В Росздравнадзоре заявили об отсутствии роста жалоб на проблемы с недостатком лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число обращений по вопросу недостатка лекарств в России в прошлом году не превысило показатель 2021 года. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова на круглом столе в Госдуме.

"Мы считаем, что это хороший показатель", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, в первую очередь россияне пишут жалобы по теме отсроченного лекарственного обеспечения. При этом недовольств по вопросу предоставления лекарств пациентам с орфанными заболеваниями практически не наблюдаются, заключила руководитель Росздравнадзора.

Ранее ведомство направило 26 столичным аптекам предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Росздравнадзор решил проверить цены на лекарства после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ.

Помимо этого, аналогичные проверки проведут в других регионах РФ.

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