17:10Общество
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии роста жалоб на проблемы с недостатком лекарств
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Число обращений по вопросу недостатка лекарств в России в прошлом году не превысило показатель 2021 года. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова на круглом столе в Госдуме.
"Мы считаем, что это хороший показатель", – цитирует ее РИА Новости.
По ее словам, в первую очередь россияне пишут жалобы по теме отсроченного лекарственного обеспечения. При этом недовольств по вопросу предоставления лекарств пациентам с орфанными заболеваниями практически не наблюдаются, заключила руководитель Росздравнадзора.
Ранее ведомство направило 26 столичным аптекам предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Росздравнадзор решил проверить цены на лекарства после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ.
Помимо этого, аналогичные проверки проведут в других регионах РФ.
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!