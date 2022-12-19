В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита антибиотика "Флуимуцил"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России нет дефицита антибиотика "Флуимуцил", поставки препарата продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В ведомстве добавили, что объемы поставок и ввода в оборот антибиотика соответствуют показателям 2021 года. По данным Росздравнадзора, ежегодно в оборот вводят около 1 миллиона упаковок. В ноябре – декабре в России в оборот ввели свыше 165 тысяч упаковок.

"По данным системы маркировки лекарственных препаратов, остатки антибиотика составляют более четверти миллиона упаковок. Таким образом, оснований говорить о его дефиците нет", – говорится в сообщении.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев поведал, что "Флуимуцил" по действию похож на "Левомицетин". По его словам, препарат применяют при респираторных патологиях: хронической обструктивной болезни легких и хроническом бронхите. Авдеев уточнил, что для лечения указанных заболеваний есть альтернативные препараты.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили об отсутствии недостатка лекарств для профилактики и лечения пациентов с эндокринными заболеваниями в региональных больницах и поликлиниках России. В ведомстве также указали на отсутствие жалоб от работников медицинских организаций и больных с эндокринными заболеваниями.



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