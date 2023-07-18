Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин рассказал о доступности лучевой терапии в Москве. Соответствующую информацию об этом он разместил в своем личном блоге.

В частности, Собянин заявил о вводе в эксплуатацию Московского клинического научно-практического центра имени Логинова.

"В настоящее время клиника имени Логинова пока еще в стадии запуска, месяц-полтора требуется, чтобы наладить этот "космический корабль". <...> Он весь в новых технологиях, инженерных сетях, автоматических системах, которые требуют серьезную наладку", – отметил он.

По его словам, в Москве создано пять онкологических центров, которые оборудованы всем необходимым для амбулаторной помощи, лабораториями и имеют лекарства. Что касается лучевой терапии, то сегодня она доступна в 13 центрах столицы, резюмировал Собянин. Кроме того, еще одна строится в Коммунарке.

Собянин также рассказал о трех центрах, где работают гастроэнтерологи, которые ежедневно осматривают по 500 пациентов. Он уточнил, что врачи центров поставили тысячи диагнозов заболеваний на ранних стадиях.

Ранее Собянин рассказал о приведении еще двух столичных поликлиник к единому московскому стандарту. По его словам, всего капитальный ремонт провели уже в 99 зданиях. Первых пациентов 17 июля приняли детские поликлиники в районах Левобережном и Северное Измайлово.

Собянин: реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов