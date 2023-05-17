Более трети россиян признались, что экономят на медицинских услугах

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Свыше трети жителей РФ (35%) экономят на медицинских услугах. Также 41% назвали самой дорогой медуслугой сдачу анализов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Среди опрошенных 26% рассказали, что сдают анализы один раз в шесть месяцев, 17% делают это один раз в два-три месяца. При этом единоразовая сдача анализов у 23% пациентов стоила в среднем 5 тысяч рублей, от 20 тысяч рублей за прошлый год на анализы потратили 17% россиян.

63% участников исследования поделились, что цены на медицину в расчете на семью очень высокие. 36% пациентов потратили в прошлом году на здоровье от 30 до 50 тысяч рублей, 29% – от 50 до 100 тысяч рублей. Также 37% приходится откладывать деньги, чтобы посетить врача, четверть респондентов для этого брали денежные средства в долг.

"По данным исследования, четверть россиян стали чаще заниматься самолечением из-за высокой стоимости платных медицинских услуг, а 22% стали ходить только в те клиники и лаборатории, где есть скидки и бонусы на анализы. Абсолютное большинство опрошенных (80%) стали бы чаще обращаться к врачам и проходить обследования, если бы они стоили дешевле", – заключил генеральный директор Budu Джейхун Рахметов.

Ранее опрос психологической платформы Alter и компании по производству травяных чаев Floris показал, что у 69% россиян заботиться о себе получается частично, 14% вовсе не делают этого. Участники исследования отмечают, что мало заботятся о своем состоянии из-за нехватки времени (58%), недостатка денег (49%) и неумения позаботиться о себе (38%), некоторые не знают, с чего начать (24%), 8% не видят в этом смысла.

16 мая в столичных парках снова открылись павильоны "Здоровая Москва", где любой желающий может быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Каждый павильон оборудован современной медтехникой, которая включена в единый цифровой контур здравоохранения столицы, в связи с чем результаты обследований и анализов сохраняются в электронной медкарте.