Мурашко рассказал, что иностранцы приезжают в РФ на лечение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Иностранцы приезжают в Россию для получения медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления на шестом Совещании министров здравоохранения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Медицинский туризм – значимое направление, каждая из стран может предложить свои уникальные технологии в этой отрасли. Российская Федерация является лидером во многих направлениях", – цитирует его РИА Новости.

Мурашко отметил, что большинство иностранцев приезжают в Россию для получения помощи в области онкологии, офтальмологии, травматологии и санаторно-курортного лечения.

Еще глава Минздрава рассказал о росте числа телемедицинских консультаций. По его словам, они помогли сделать медицинскую помощь доступнее в 4,5 раза.

Также министр предложил вернуться к вопросу создания медицинской ассоциации ШОС.

"Коммуникации в медицинской среде и обмен мнениями по развитию технологий наших стран являются концептуально значимыми направлениями дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС", – прокомментировал Мурашко.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что пациенты с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под особой защитой города. То же самое касается матерей и детей.

Также в Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита вакцин от кори. По словам Мурашко, производство по этому вопросу продолжает работать.

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