Автор цикла "Песнь льда и огня" раскритиковал Голливуд за отклонение от первоисточников

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Американский писатель, автор серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня" Джордж Рэймонд Ричард Мартин не оценил отклонение от сюжета книг в киноадаптациях. Об этом сообщает издание NME.

Мартин считает, что режиссеры должны всегда следовать первоисточнику. Писатель подчеркнул, что сейчас в Голливуде подобная тема является спорной. Автор остался недоволен в связи с последними тенденциями в производстве кино.

"Есть изменения, которые нужно привнести, – их я считаю уместными. Но есть и другие, которые недопустимы", – утверждает Мартин.

Автор цикла напомнил про ситуацию во время экранизации книги "Последний защитник Камелота" Роджера Желязны. Мартин позвонил ему, чтобы удостовериться, какой реквизит больше подойдет сцене.

Также автор цикла "Песнь льда и огня" сослался на свою неопытность, когда соглашался на те или иные корректировки другого проекта. По его словам, он был новичком в Голливуде.

Премьера "Дома Дракона", приквела "Игры престолов", прошла в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек. Цифра стала рекордной для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году.

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