Лучшие анимационные проекты года отметили премией "Мультимир-2019"

Фото: Фото: кадр из мультфильма "Снежная королева: Зазеркалье", режиссеры Роберт Ленс, Алексей Цицилин
Лучшие анимационные проекты года наградили премией "Мультимир-2019" на ВДНХ. Победителей в 16 номинациях выбрали путем голосования зрителей и профессионального жюри.
Первое место в номинации "Лучший российский анимационный полнометражный фильм" жюри присудило мультфильму "Снежная королева: Зазеркалье". А зрители отдали победу анимационному фильму "Три богатыря и наследница престола".
Победителем в номинации "Лучший российский анимационный сериал" и жюри, и зрители назвали "Сказочный патруль". Лучшим мультгероем выбрали Коржика из сериала "Три кота", а лучшей мультгероиней стала Маша из сериала "Маша и Медведь", передает Агентство "Москва".
Фестиваль анимации и развлечений "Мультимир" проходит в павильоне №75 на ВДНХ с 30 мая по 2 июня. На нем представлены российские анимационные студии, зарубежные мультфильмы, производители детских товаров и услуг. Юные гости фестиваля дети увидят ростовые куклы любимых мультперсонажей и смогут поучаствовать в сказочном квесте.
Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" отстоял право на персонажей "Маугли". Издательство АСТ, получившее права на них у "Союзмультфильма", требовало запретить распространение книжки "Маугли" издательства "Самовар".
Также стало известно, что "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй о приключениях героев знаменитых советских мультфильмов: "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
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