Сериал "Ход королевы" может получить продолжение

Фото: кадр из многосерийного фильма "Ход королевы" (2020 год), режиссер – Скотт Фрэнк; производство – Flitcraft, Netflix, Wonderful Films

Актриса Аня Тейлор-Джой, которая исполнила главную роль в сериале Netflix "Ход королевы", поделилась на своем Twitter-аккаунте постом с текстом "Ход королевы – 2". Однако позже она его удалила, передает издание What.

До этого шоураннер проекта Скотт Фрэнк рассказал, что не хочет участвовать в продолжении сериала.

"Я чувствую, что мы рассказали историю, которую хотели рассказать, и я беспокоюсь – позвольте мне выразиться иначе – я в ужасе... Если бы мы попытались рассказать больше, мы бы разрушили то, что уже сказали", – заявил он.

"Ход королевы" стал самым популярным мини-сериалом платформы для стриминга Netflix в 2020 году. Сюжет повествует о Бет Хармон – гениальной шахматистке, чей талант пробудился еще в детстве.

Ранее советская чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили потребовала от сервиса 5 миллионов долларов из-за того, что в сериале ее назвали русской. Кроме того, она обвинила платформу в сексизме.

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