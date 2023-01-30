Викторину о жизни и творчестве Леонида Гайдая запустили на портале "Узнай Москву"

Фото: кадр из фильма "Самогонщики"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – киностудия "Мосфильм"

Викторину, приуроченную к 100-летию со дня рождения советского режиссера Леонида Гайдая, запустили на городском портале "Узнай Москву", сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"Творчество режиссера и сценариста охватывает четыре десятилетия. Викторина поможет проверить знания и освежить в памяти кадры любимых фильмов, а также открыть для себя интересные факты из биографии режиссера", – рассказали в департаменте информационных технологий.

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободном в Приамурье. Детские годы и первые профессиональные шаги будущий режиссер сделал в Иркутске. Зрителям наиболее известны его картины "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы", "Кавказская пленница" и другие.

Как подчеркнули в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, сейчас на портале "Узнай Москву" пользователям доступны более 50 квизов на разные темы.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в 2022 году портал "Узнай Москву" посетили более 1,6 миллиона раз. Наиболее популярным стал раздел "Маршруты", в котором собрано более 240 вариантов прогулок по городу.



Сервис Russpass подготовил новую подборку о путешествиях отечественных писателей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!