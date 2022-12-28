05:17Культура
Музыкант Джозеф Джо Мерса Марли, внук Боба Марли, умер в возрасте 31 года
Фото: Invision/AP/Donald Traill
Внук Боба Марли, музыкант Джозеф Джо Мерса Марли, скончался в возрасте 31 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание TMZ.
Джозеф Марли исполнял музыку в жанре регги. Причиной смерти артиста, согласно источникам издания, стало состояние здоровье, связанное с астмой.
Точные обстоятельства смерти музыканта не приводятся.
Родившийся на Ямайке Джозеф Марли прославился как музыкант в 2013 году, выпустив сингл "Comfortable".
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