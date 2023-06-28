Второй сезон сериала "Пищеблок" выйдет на "Кинопоиске" 8 июля

Фото: кадр из сериала "Пищеблок"; режиссеры – Святослав Подгаевский и Эдуард Бордуков; производство – "Среда"

Второй сезон сериала "Пищеблок" представят зрителям уже 8 июля, проект можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск", следует из сообщения на сайте платформы.

История основана на романе Алексея Иванова.

"Во втором сезоне ставший вампиром Валерка Лагунов будет бороться не только с темной силой внутри себя, но и с древним вампиром, который объявился в районе простой советской школы. Справиться с трудностями ему поможет верный друг Игорь Корзухин и любопытная девочка Рита, которая тоже хранит свои секреты", – говорится в сообщении.

Известно, что концепцию сериала одобрил лично автор оригинальной истории. В многосерийной картине сыграли Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина, Денис Парамонов, Ксения Трейстер, Равшана Куркова, Сергей Епишев, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко.

Первый сезон сериала вышел на "Кинопоиске" в мае 2021 года. Тогда он попал в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных проектов весны.

Ранее студия Innersloth сообщила о запуске анимационного сериала по мотивам игры Among Us. Сюжет будет разворачиваться вокруг основной концепции игры, в которой группа астронавтов на космическом корабле должна найти и ликвидировать предателя, маскирующегося под одного из них.

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