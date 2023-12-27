Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов умер возрасте 50 лет. Об этом порталу E1.ru сообщил его коллега и друг Павел Здравомыслов.

"Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось", – сообщил он.

В связи с произошедшим семья Колбасова объявила сборы на похороны. У мужчины остались супруга и несовершеннолетний сын. Желающих оказать помощь попросили связаться с редакцией портала.

Группа "Смысловые галлюцинации" была основана в 1989 году. Александр Колбасов играл на гитаре в ее оригинальном составе в период с 1989 по 1993 год.



