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18:19

Фильмы "Лето" и "Война Анны" стали фаворитами премии "Ника"

культура кино

18:19

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Фото: кадр из фильма "Лето", режиссер Кирилл Серебренников

Фильмы "Лето" Кирилла Серебренникова и "Война Анны" Алексея Федорченко лидируют по числу номинаций 32-й премии "Ника". Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе кинофорума.

Картину "Лето" выдвинули на премию в 12 номинациях, "Войну Анны" – в десяти. За ними следует фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех", который представлен в шести номинаций. "История одного назначения" режиссера Авдотьи Смирновой поборется за призы в пяти категориях, а "Довлатов" Алексея Германа-младшего – в четырех. Как отметили в пресс-службе, все эти картины претендуют на звание "Лучшего игрового фильма".

В номинации "Лучший режиссер" награду могут получить Алексей Герман-младший, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Авдотья Смирнова или Кирилл Серебренников. В актерских номинациях будут соперничать Марта Козлова ("Война Анны"), Наталья Кудряшова ("Человек, который удивил всех"), Ирина Старшенбаум ("Лето"), а также Степан Девонин ("Сердце мира"), Алексей Серебряков ( "Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех").

Открытием года, по данным пресс-службы, жюри может признать режиссера "Кислоты" Александра Горчилина, Рому Зверя за роль в картине "Лето" или Марту Козлову, сыгравшую в "Войне Анны". Победителей наградят в Москве 30 марта.

Национальную кинопремию "Ника" основали в 1987 году по инициативе Союза кинематографистов СССР. Сейчас ее возглавляет режиссер Андрей Кончаловский. Его предшественниками на посту президента премии были Виктор Мережко, Эльдар Рязанов и Алексей Баталов.

С начала 1990-х годов победителей выбирают путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Признанных лучшими награждают статуэтками крылатой древнегреческой богини Ники.

В декабре Ассоциация театральных критиков (АТК) объявила Кирилла Серебренникова человеком года. Кроме того, в мае прошлого года на Каннском фестивале его фильм "Лето" получил приз за саундтрек. А в конце октября режиссера дважды номинировали на "Золотую маску" – за спектакли "Маленькие трагедии" и "Нуреев".

культура кино

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