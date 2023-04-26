Народный артист РФ Владимир Борисов умер в возрасте 75 лет

Фото: dramtheatre.ru

Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом заявила пресс-служба Самарского академического театра драмы имени Горького.

"Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег. Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича, всем, кто его знал и любил", – говорится в сообщении.

Гражданская панихида запланирована на 10:30 28 апреля в Театре драмы имени Горького в Самаре. Уточняется, что артиста похоронят на городском кладбище.

Владимир Борисов родился в 1948 году. Актер являлся выпускником Щепкинского училища и работником Самарского театра драмы. Также он снимался в кинокартинах. Свою популярность Борисов обрел благодаря роли Семена Савельева в фильме "Вечный зов", который был снят по роману Анатолия Иванова.