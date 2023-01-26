Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Билеты в Государственный исторический музей 9 февраля можно будет купить за полцены в честь дня рождения культурного учреждения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея.

"9 февраля 2023 года в честь дня рождения ГИМ основную экспозицию Исторического музея, Музея Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить за 50% стоимости билета. Все мероприятия для посетителей с входным билетом будут бесплатными", – говорится в сообщении.

По словам директора музея Алексея Левыкина, учреждение проводит такие акции каждый год, стремясь подарить всем любителям истории больше знаний о культуре России. В течение дня посетители смогут побывать на лекциях, мастер-классах и экскурсиях. Так, музей пригласил присоединиться к программе с элементами квиза и послушать концерт "Музыка Древней Руси".

Ранее сообщалось, что работу Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве приостановят с 13 февраля по 15 апреля из-за профилактических мероприятий. В последний раз подобные работы проводились в 2022 году, до этого – в 2020 году.

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