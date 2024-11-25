Умерла писательница Барбара Брэдфорд

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Британо-американская писательница, автор множества бестселлеров, Барбара Тейлор Брэдфорд умерла в Нью-Йорке в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление ее издателя Линн Дрю.

Она рассказала, что писательница скончалась дома после непродолжительной болезни, "будучи до самого последнего момента окруженной любимыми людьми".

По данным источника телеканала Sky News, Брэдфорд похоронят в Нью-Йорке рядом с мужем, который ушел из жизни в 2019 году.

Брэдфорд родилась в 1933 году в городе Лидс в Британии. В 1979-м вышел ее дебютный роман "Состоятельная женщина", который разошелся тиражом более чем в 30 миллионов копий и позже был экранизирован. Писательница стала автором 40 произведений, почти все из которых стали бестселлерами в Великобритании и США. Ее романы были переведены более чем на 40 языков и проданы в 90 странах, передает телеканал.