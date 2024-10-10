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Пережившая Холокост писательница Лили Эберт умерла в возрасте 100 лет в Великобритании, сообщает RT.

Ее правнук Дов Форман отметил, что женщина не дожила всего трех недель до своего дня рождения.

"9 июля 1944 года бабушка и ее семья прибыли в Аушвиц-Биркенау. Ее мать, младшую сестру и брата убили в газовых камерах. Испытывая невообразимое горе, бабушка пообещала себе, что, если она выйдет живой из этого ада на земле, она расскажет свою историю", – сказал Форман.

Эберт родилась 29 декабря 1923 года в городе Боньхад в Венгрии. В 20 лет она стала узницей Освенцима.



Писательница выпустила книгу "Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла в себе силы жить дальше", также она вместе с внуком вела аккаунт в соцсети TikTok.

Кроме того, Эберт была награждена орденом Британской империи и венгерским орденом заслуг за привлечение внимания к истории Холокоста.