Умер режиссер БДТ Александр Никаноров

Фото: bdt.spb.ru

Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Режиссер ушел из жизни в возрасте 40 лет, обстоятельства его смерти не раскрываются. О месте и времени прощания также не сообщается.

В театре выразили соболезнования всем друзьям, близким и родным Никанорова.

Никаноров пропал 21 сентября. Его поисками занялись полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Режиссер выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсове. С тех пор он не выходил на связь.