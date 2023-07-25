Новый фильм Вуди Аллена покажут в РФ

Фото: кадр из фильма "Великая ирония"; режиссер – Вуди Аллен; производство – Франция

Фильм режиссера Вуди Аллена "Великая ирония", который стал 50-м в его карьере, официально выйдет в российском прокате. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Вольга".

Аллен рассказал, что картина представляет собой современную историю о страсти, романтике и насилии, ее действие разворачивается в Париже и сельской местности, отмечают на сайте. Добавляется, что сюжет построен вокруг романа двух старых друзей, перерастающего в супружескую неверность и преступление.

По информации издания, главные роли в "Великой иронии" исполнили французские актеры Лу де Лааж и Нильс Шнайдер. Продюсером картины выступила младшая сестра режиссера Летти Арансон.

Режиссер делился, что работа будет снята в стиле его триллера 2005 года "Матч поинт". Он также не раз предполагал, что фильм может стать последним для него.

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